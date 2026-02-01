Aggiornamenti sugli attacchi russi in Ucraina e le loro conseguenze

Attacchi russi in Ucraina hanno causato lutti e feriti, mentre la diplomazia continua.

Nella notte tra sabato e domenica, l’Ucraina ha subito una nuova ondata di attacchi aerei da parte della Russia, che ha provocato la morte di almeno due persone e il ferimento di sette. Tra questi attacchi, uno dei più gravi ha colpito un ospedale materno nella città di Zaporizhzhia, dove due donne sono rimaste ferite durante un controllo medico.

Questi eventi tragici sono avvenuti in concomitanza con la fine di una sospensione temporanea dei bombardamenti annunciata dal presidente statunitense Donald Trump.

Dettagli sugli attacchi recenti

Il governatore della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha confermato l’attacco all’ospedale, evidenziando come il numero delle vittime sia aumentato nel corso delle ore. In un altro attacco nella città di Dnipro, due persone hanno perso la vita a causa di un colpo inferto da un droni nemici, come riportato dal capo dell’amministrazione militare della zona, Oleksandr Ganzha.

Colpiti i civili e le infrastrutture

Non solo la capitale, ma anche altre località come Kherson sono state oggetto di bombardamenti. Qui, una donna di 59 anni ha subito gravi ferite a causa di un attacco con artiglieria. Durante la stessa nottata, la Russia ha lanciato un totale di 90 droni, di cui 14 hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Zaporizhzhia e Dnipro, evidenziando una chiara intenzione di intensificare le operazioni militari nonostante le condizioni climatiche avverse.

Il contesto politico e diplomatico

La situazione sul campo si è complicata ulteriormente dopo che Trump ha annunciato una riduzione temporanea dei bombardamenti, che, secondo lui, sarebbe stata accettata da Putin a causa del freddo intenso. Tuttavia, i termini esatti di questo accordo rimangono poco chiari e il Cremlino non ha mai confermato ufficialmente il legame tra la tregua e le condizioni atmosferiche.

Reazioni internazionali e future trattative

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che la situazione rimane critica. Sebbene ci sia stata una diminuzione dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, l’attenzione si è spostata su altri obiettivi strategici, come i nodi ferroviari e le strutture logistiche. I prossimi incontri diplomatici si svolgeranno il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi, con l’obiettivo di cercare una soluzione pacifica al conflitto.

La comunità internazionale è in allerta, con appelli per una maggiore assistenza all’Ucraina e per la condanna degli attacchi mirati ai civili. La situazione sul campo continua a essere tesa, e gli sviluppi futuri dipenderanno dalle decisioni politiche che verranno prese nei prossimi giorni.