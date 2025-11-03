Aggressione a Bologna: Elisabetta Brunelli Attaccata Dopo un Evento Pubblico

Un episodio di violenza ha scosso Bologna giovedì sera, quando Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia nella città, è stata aggredita da un uomo sconosciuto. L’attacco è avvenuto subito dopo la partecipazione a un incontro sul delicato tema degli sfratti, un argomento di grande attualità e dibattito nella comunità bolognese.

Il contesto dell’aggressione

Brunelli si trovava alla facoltà di Lettere dell’Università di Bologna per ascoltare le dichiarazioni dell’eurodeputata Ilaria Salis, che si era unita a attivisti e famiglie coinvolte nelle occupazioni di immobili.

Questo incontro ha attirato diverse opinioni e posizioni, rendendo l’atmosfera già tesa e carica di emozioni.

Un incontro controverso

Durante l’assemblea, Brunelli ha espresso il desiderio di conoscere meglio le posizioni di Salis. Tuttavia, dopo solo venti minuti, ha deciso di lasciare l’evento, ritenendo le affermazioni fatte poco convincenti e inadeguate alla situazione attuale. Uscita dall’incontro, si è diretta verso un caffè nelle vicinanze, dove ha contattato il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, per discutere dell’assemblea.

Il momento dell’aggressione

Dopo aver fatto alcune telefonate, Brunelli si è spostata a piedi in via Avesella. È stato in quel momento che ha subito l’aggressione. Un uomo le si è avvicinato e, senza ulteriori spiegazioni, le ha urlato: ‘Ritira tutto’, prima di spingerla a terra. L’avvocato ha riportato ferite al volto, tra cui un naso rotto, per fortuna in modo composto, e diversi lividi.

Reazioni e dichiarazioni

Brunelli ha dichiarato di non conoscere l’identità del suo aggressore e ha sottolineato che le sue parole erano troppo vaghe per attribuire un significato specifico. Ha anche rifiutato di vedere un legame diretto con le posizioni di Salis, affermando che l’eurodeputata avrebbe certamente voluto che l’incontro si svolgesse senza incidenti. Dopo l’incidente, Brunelli ha sporto denuncia ai carabinieri, sottolineando la necessità di proteggere la libertà di espressione.

La risposta della politica

La notizia dell’aggressione ha suscitato immediate reazioni nel panorama politico. Il presidente di Confedilizia nazionale, Spaziani Testa, ha condannato l’atto di violenza, definendo l’aggressore un vigliacco. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha preso posizione, criticando la sinistra per il silenzio riguardo a episodi di violenza che stanno avvenendo nel contesto bolognese.

Un appello alla solidarietà

Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, ha definito l’aggressione come un evento inaccettabile in una società democratica e ha chiesto alle istituzioni di intervenire per risolvere la questione delle occupazioni abusive. Ha esortato i rappresentanti dell’estrema sinistra a mostrare solidarietà nei confronti di Brunelli, sottolineando che la violenza non deve mai essere tollerata.

Questo episodio mette in luce la crescente tensione tra diverse fazioni politiche e la necessità di un dialogo aperto e rispettoso. La libertà di espressione deve essere garantita a tutti, indipendentemente dalle opinioni, e atti di violenza come questo non devono trovare spazio nella nostra società.