Tiger Woods si dichiara non colpevole dopo il ribaltamento: pillole trovate dalla polizia

Tiger Woods ha formalmente respinto le accuse di guida alterata dopo un incidente in Florida, dove la polizia ha annotato segni di compromissione e ha sequestrato pillole identificate come idrocodone

Il campione di golf Tiger Woods ha presentato un formale atto di non colpevolezza nell’ambito delle accuse legate a un incidente stradale avvenuto in Florida, dopo che la Martin County Sheriff’s Office ha reso noto un rapporto con osservazioni sul suo stato al momento dell’arresto. Secondo gli atti processuali online, il giocatore ha scelto di non comparire personalmente all’udienza preliminare e ha pianificato di dare disponibilità a un atto processuale che eviti la sua presenza diretta alla prossima udienza.

L’incidente è avvenuto su una strada residenziale costiera di Jupiter Island, dove il suo veicolo ha urtato un camion e si è capovolto. Le autorità riferiscono che, pur non essendoci feriti gravi, sono emersi elementi che hanno indotto i deputati a citare segnali di alterazione fisica. Un test dell’etilometro non ha rilevato alcool, mentre il rifiuto di sottoporsi a un esame delle urine ha determinato un’ulteriore contestazione secondo la normativa vigente in Florida.

Osservazioni della polizia e prove raccolte

Il rapporto ufficiale descrive come i deputati abbiano notato occhi iniettati di sangue, pupille dilatate e una marcata lentezza nei movimenti del soggetto al momento dell’intervista. Nel corso del controllo sono state trovate due pillole bianche nelle tasche di Tiger Woods, successivamente identificate come idrocodone, un oppioide prescritto per il dolore. Gli agenti hanno annotato anche sudorazione e un comportamento che, a loro avviso, non corrispondeva alla normale capacità di guida.

Comportamento durante l’accertamento

Durante i test sul posto, i deputati riferiscono difficoltà nel rispettare le istruzioni: il giocatore avrebbe avuto movimenti continui della testa e lo stesso test di sobrietà ha mostrato performance giudicate anomale dagli agenti. È stato inoltre osservato un tutore compressivo alla caviglia destra e un lieve zoppicare; lo stesso interessato ha riferito di aver subito numerosi interventi chirurgici alla schiena e alle gambe nel corso degli anni. In base all’osservazione degli operatori e alla loro esperienza, è stata formulata la convinzione che vi fosse una compromissione della capacità di guida.

Accertamenti tecnici e profilo delle contestazioni

Sul luogo dell’incidente è stato eseguito un test con l’etilometro che non ha evidenziato tracce di alcool, mentre la richiesta di un esame delle urine è stata rifiutata dall’interessato, circostanza che secondo la legge statale attuale costituisce un reato di natura meno grave rispetto al passato ma ugualmente perseguibile. Le imputazioni elencate dagli atti comprendono guida in stato di alterazione, danni a proprietà altrui e il rifiuto di sottoporsi a un test richiesto dalle forze dell’ordine.

Dettagli procedurali

Il fascicolo online del tribunale della contea indica che è stato depositato un atto di non colpevolezza scritto e che l’udienza di imputazione è stata fissata per il giorno 23 aprile. Non risultano al momento registrati rappresentanti legali nel file pubblico. Dopo l’arresto, l’atleta è stato rilasciato su cauzione dopo diverse ore di detenzione.

Contesto personale e possibili ricadute

La vicenda riapre una finestra sulle difficoltà fisiche che hanno segnato la carriera di Tiger Woods, noto non solo per i trionfi sportivi ma anche per gli infortuni gravi subiti, incluso un precedente incidente stradale nel 2026 che aveva compromesso in modo importante la sua gamba destra. La sua posizione all’interno del mondo del golf — tra cui ruoli nel PGA Tour e la figura di grande richiamo al Masters — rende la vicenda rilevante anche sul piano dell’immagine pubblica e delle responsabilità istituzionali.

Le reazioni esterne sono rimaste perlopiù coperte: non risultano commenti ufficiali né dall’agente Mark Steinberg né dagli organi del PGA Tour. Sul piano pubblico si registrano opinioni contrastanti, con richieste di responsabilità da parte di chi invoca misure più severe e richieste di cautela da parte di chi sottolinea le numerose operazioni mediche a cui il campione si è sottoposto nel corso degli anni.

Il procedimento giudiziario proseguirà con l’udienza di imputazione e sarà l’occasione per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente, la natura delle sostanze rinvenute e l’impatto di eventuali condizioni cliniche pregresse sul comportamento al momento dell’evento. Fino ad allora, il rispetto del giusto processo rimane un principio centrale e ogni valutazione definitiva dovrà basarsi sulle evidenze raccolte durante l’istruttoria.