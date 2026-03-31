La legge elettorale in commissione: aperture formali e resistenze politiche

È cominciato in modo ufficiale il percorso della legge elettorale alla Camera, con l’incardinamento nella commissione Affari Costituzionali, ma il clima è lontano dalla concordia. Da una parte il centrodestra assicura disponibilità al confronto, dall’altra le opposizioni mantengono una posizione di netta diffidenza: per ora il tavolo non è pienamente operativo e gli scambi rischiano di restare formali. Gli incontri preparatori e un calendario di audizioni sono attesi dopo Pasqua, quando i quattro relatori cercheranno di costruire almeno un linguaggio comune per avviare il dibattito.

Il quadro nella commissione e i protagonisti

La presidenza della commissione è nelle mani di Nazario Pagano (FI), che figura anche tra i quattro relatori insieme a Giovanni Donzelli (FdI), Igor Iezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Noi Moderati). I relatori ribadiscono l’intenzione di aprire il confronto e praticare quello che definiscono un lavoro di cucitura tra maggioranza e opposizione, con l’obiettivo di evitare scenari di instabilità governativa. Tuttavia la sensazione tra i gruppi del centrosinistra è che l’apertura sia almeno in parte simbolica: secondo la capogruppo Pd in commissione, Simona Bonafè, il testo originario resta frutto dell’accordo interno alla maggioranza e non la base di un negoziato vero.

I segnali e le prime mosse

Nel breve periodo i gruppi si limiteranno a definire tempi e audizioni in ufficio di presidenza; sarà lì che si capirà quanto il dialogo potrà essere effettivo. Intanto persistono segnalazioni di divisioni interne al centrodestra: se Fratelli d’Italia appare deciso sulla necessità di cambiare il sistema per evitare il rischio di un ‘pareggio’ che porti a governi fragili, Forza Italia e la Lega mostrano più esitazioni. Questo equilibrio incide sulle strategie: la maggioranza prepara varianti del testo originario – per esempio sulla misura del premio di maggioranza e sulle meccaniche di attribuzione dei seggi – per provare a smussare le critiche esterne.

Punti di attrito: premio, soglie e dossier collegati

Il nodo centrale resta il premio di maggioranza, definito da molti oppositori una clausola inaccettabile se mantenuta nelle misure originarie. Sul tavolo c’è la possibilità di ridurne l’entità percentuale rispetto alla proposta iniziale – che prevedeva un vantaggio consistente per il vincitore – e di rivedere le soglie necessarie per ottenerlo. Proposte alternative contemplano l’eliminazione del ballottaggio e la distribuzione proporzionale dei seggi qualora nessuna lista raggiunga una determinata soglia, soluzioni pensate per attenuare le accuse di autoelezione della maggioranza agli organi di garanzia.

Questioni secondarie ma rilevanti

Accanto ai punti generali sono emersi altri dossier abbinati durante l’incardinamento: c’è la proposta di +Europa sulla raccolta online delle firme, mentre alcuni abbinamenti sono stati ritirati o superati da provvedimenti amministrativi, come la questione della divisione per sesso nelle liste risolta tramite decreto. Sul tavolo figura anche la proposta di delega che riguarda il voto degli italiani all’estero, un tema che la commissione dovrà esaminare con attenzione insieme alle riforme sul sistema elettorale.

Calcoli politici e scenari futuri

Oltre alle convinzioni di principio, nelle scelte peserà la realpolitik elettorale: proiezioni preliminari suggeriscono che l’adozione dello Stabilicum potrebbe cambiare in modo sensibile la ripartizione dei seggi, con esempi che stimano una diversa consistenza dei seggi in funzione della partecipazione di alleati minori come Futuro Nazionale di Vannacci. Sul versante opposto, la sinistra appare frammentata nelle risposte: +Europa ha già organizzato iniziative pubbliche di protesta, mentre altre forze propongono il ritorno a modelli come il Mattarellum o la reintroduzione delle preferenze, con raccolte firme e mobilitazioni pubbliche avviate da esponenti come Alessandro Onorato.

In conclusione, l’iter della legge elettorale parte in commissione ma sotto la superficie convivono intenzioni concilianti e resistenze ben radicate. I prossimi passaggi tecnici – audizioni, emendamenti e negoziati interni – decideranno se l’apertura sarà tradotta in compromessi concreti o se il confronto rimarrà fermo a scambi rituali, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a una prima lettura entro l’estate e a un voto definitivo successivamente, senza forzature.