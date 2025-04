Aggressione a Reggio Emilia: giovane ferito da un uomo armato di vetro

Un 26enne egiziano colpito al volto da un aggressore in preda al panico

Un pomeriggio di paura a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di ieri, la tranquillità di Reggio Emilia è stata scossa da un episodio di violenza che ha lasciato la comunità sotto shock. Un giovane di 26 anni, di origine egiziana, è stato ferito al volto con un coccio di vetro da un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, sembrava essere in preda a un attacco di follia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 in piazzale Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria, un luogo di passaggio e di ritrovo per molti cittadini.

Le dinamiche dell’aggressione

Secondo le testimonianze raccolte, l’aggressore, che potrebbe aver fatto uso di alcol o sostanze stupefacenti, ha iniziato a creare scompiglio in viale IV Novembre, dove ha ingaggiato una colluttazione con un automobilista. Dopo aver seminato il panico tra i passanti, si è diretto verso un gruppo di persone davanti alla stazione, minacciandole e brandendo un pezzo di vetro. La vittima, colpita al volto, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’arcispedale Santa Maria Nuova, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri del nucleo radiomobile, stanno attualmente indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile dell’aggressione. Le autorità hanno già avviato una serie di interrogatori e raccolto testimonianze da parte di chi si trovava nei pressi al momento dell’incidente. La comunità locale è in attesa di risposte, mentre il personale medico monitora attentamente le condizioni del giovane ferito, che rimane sotto osservazione.