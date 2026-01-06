Agricoltura: Foti, 'rafforzamento Pac vittoria italiana'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Il rafforzamento della Politica agricola comune nel bilancio Ue 2028-2034 è una chiara vittoria politica dell’Italia. Dopo mesi di confronto, l’Europa abbandona l’ipotesi di tagli e riconosce l’impostazione italiana di aumentare le ris...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Il rafforzamento della Politica agricola comune nel bilancio Ue 2028-2034 è una chiara vittoria politica dell’Italia. Dopo mesi di confronto, l’Europa abbandona l’ipotesi di tagli e riconosce l’impostazione italiana di aumentare le risorse, introdurre maggiore flessibilità e rafforzare gli strumenti anticrisi. L’Unione europea torna finalmente a investire su chi produce e custodisce il territorio.

L’Italia, con il governo Meloni e grazie all’impegno del ministro Lollobrigida, dimostra di non subire più le decisioni di Bruxelles ma di orientarle, riaffermando il proprio peso politico nelle scelte strategiche europee e riportando l’agricoltura al centro delle politiche comunitarie”. Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti.