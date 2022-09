AgriEuro: competenza e assistenza Made in Italy nel mondo dell’agricoltura e del giardinaggio

Non tutti gli e-store sono uguali e spesso è la competenza e l’affidabilità del servizio pre/post-vendita a fare la differenza. È questo il caso di Agrieuro.com.

La pandemia ha determinato una crescita importante degli appassionati di giardinaggio in tutto il mondo. Secondo l’ultimo Report realizzato da Garden Media Group, i nuovi amanti della cura del verde ricercano principalmente la possibilità di evadere dallo stress quotidiano.

Ad emergere, come attività più diffusa, è la coltivazione di orti domestici poiché non necessita di essere in possesso di un grande spazio esterno. Il bacino di nuovi appassionati è soprattutto composto da uomini under 35, interessati all’acquisto di attrezzatura e strumenti base.

Nel settore del giardinaggio e del fai da te, i retail fisici hanno ancora un ruolo molto importante nella vendita al dettaglio, specie per l’acquisto di macchinari complessi dove il confronto con un addetto specializzato è sicuramente prezioso. Nonostante ciò, il panorama e-commerce ha vissuto un’importante accelerazione negli ultimi anni e, oggi, il mercato propone numerosissimi punti vendita online per la cura del verde e del DIY.

Non tutti gli e-store, però, sono uguali e spesso è la competenza e l’affidabilità del servizio pre/post-vendita a fare la differenza. È questo il caso di Agrieuro.com, e-commerce italiano leader in Europa nel settore delle macchine per agricoltura e giardinaggio.

La sua proposta si differenzia per la disponibilità in pronta consegna di oltre 8.000 modelli di macchine e attrezzature e un’offerta che include circa 200 produttori tra i più prestigiosi e all’avanguardia del mercato, con l’obiettivo di garantire la migliore qualità al prezzo più conveniente. Il catalogo include articoli per il giardinaggio come, ad esempio, trattorini tagliaerba e tosasiepi, ma anche per il fai da te, con una proposta molto ampia che va dai generatori di corrente fino ai compressori.

L’azienda offre una selezione di prodotti di qualità dei più noti brand sul mercato e un servizio unico di assistenza pre/post vendita, con personale qualificato e dedicato a seguire l’utente in ogni fase di acquisto.

I servizi che AgriEuro propone sono unici nel web: l’azienda offre una manutenzione continua delle macchine, anche dopo il periodo di garanzia, e senza nessuno sforzo per l’utente. I prodotti vengono infatti ritirati e riconsegnati direttamente a domicilio una volta terminate le operazioni necessarie in officina. Solitamente, questo servizio avviene in circa 7 giorni lavorativi.

Per il potenziamento del servizio di assistenza, AgriEuro ha da poco lanciato il progetto centri assistenza partner che mira a sviluppare una serie di partnership sul territorio con officine meccaniche specializzate, a cui gli utenti potranno comodamente fare riferimento.

Sono, infine, circa 40.000 i singoli pezzi di ricambio per tutte le macchine in catalogo, sempre disponibili e in pronta consegna su richiesta del cliente, per eventuali interventi attuabili in autonomia.