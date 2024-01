Agrigento: duplice femminicidio, l'indagato resta in carcere

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Resta in carcere Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di avere ucciso due donne, connazionali, Delia Zarniscu, 58 anni e Maria Rus, 54 anni, nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tri...

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Resta in carcere Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di avere ucciso due donne, connazionali, Delia Zarniscu, 58 anni e Maria Rus, 54 anni, nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, che ha accolto così la richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del pubblico ministero Elettra Consoli. Il giudice ha così disposto la custodia in carcere per il giovane rumeno e ha convalidato il provvedimento di fermo ritenendo che vi fosse il pericolo di fuga dell'indagato.