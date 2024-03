Aldo Corbo noto imprenditore e fondatore del centro dentale crea nuove opportunità di lavoro aprendo nuovi centri in affiliazione in tutta Italia

Aldo Corbo è una figura di spicco nel settore odontoiatrico e il suo nome è diventato sinonimo di eccellenza e qualità. Ha fondato il Centro dentale Corbo nel 2008 tantissimi anni di esperienza nel campo del marketing odontoiatrico, ha sviluppato un progetto innovativo che mira a riportare in Italia migliaia di pazienti che si recano all’estero per cure dentali.

Il suo obiettivo principale è quello di creare una rete di studi dentistici affiliati in tutta Italia, offrendo servizi di alta qualità a prezzi accessibili. Grazie al suo progetto, non solo si vuole garantire un servizio di livello superiore, ma anche creare posti di lavoro per tanti giovani che cercano opportunità nel settore.

Questo è un obiettivo che Aldo Corbo ha sempre avuto a cuore e che ha condiviso con il pubblico nel suo libro “Inventa il tuo futuro come ho fatto io”, pubblicato nel 2020. Il suo piano prevede l’apertura e l’affiliazione di 40 strutture dentali entro il 2024, con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere oltre 200 affiliati.

Solo attraverso questo ambizioso progetto, afferma Aldo Corbo, si potranno sconfiggere le fughe all’estero di milioni di italiani, offrendo loro un servizio di alta qualità a costi accessibili, ma con la garanzia della qualità Made in Italy.

Aldo Corbo è senza dubbio il numero uno indiscusso nel settore odontoiatrico e il suo impegno e dedizione nel migliorare la qualità dei servizi dentali in Italia sono ammirabili.