Alessandro Basciano è stato arrestato il 21 novembre a Milano. Le accuse a suo carico sono di stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano arrestato per stalking e minacce

La coppia, che condivide una figlia, Céline Blue, nata nel maggio 2023, ha vissuto una relazione segnata da tensioni e conflitti. Il legale di Basciano, Leonardo D’Erasmo, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha delineato i contorni della vicenda, sottolineando come le accuse riguardino esclusivamente episodi di violenza verbale e ribadendo che entrambi i partner avrebbero avuto comportamenti aggressivi. “Ci sono stati tanti piccoli episodi violenti che si sono scambiati a vicenda nel corso del tempo, solo che lei li ha denunciati, mentre lui no” ha dichiarato l’avvocato, definendo il loro rapporto come “non sano”. Tuttavia, ha escluso che il suo assistito possa essere definito uno stalker.

Le accuse a suo carico

Le accuse riportate nell’ordinanza di custodia cautelare fanno emergere una versione diversa. Il documento, firmato dal giudice Anna Magelli, descrive l’ex concorrente del Grande Fratello come un uomo dalla condotta ossessiva e violenta, spinta da una gelosia estrema. Tra gli episodi indicati, spiccano quelli avvenuti dopo la nascita di Céline Blue. Secondo quanto riferito dall’influencer ai Carabinieri, i problemi sarebbero iniziati subito dopo il parto. L’ordinanza riporta che “’indagato aveva cominciato a manifestare atteggiamenti di prevaricazione e di spiccata litigiosità e aggressività verbale nei confronti della compagna”.

La reazione della sorella Giorgia

Dillinger News ha raccolto una dichiarazione della sorella di Basciano, Giorgia, intercettata in una conversazione con Fabrizio Corona. La donna si è detta “scioccata” dall’accaduto, così come i genitori. Inoltre, ha sottolineato di non avere rapporti con la modella, segnalando un distacco netto tra le famiglie. “Mi sono rotta di leggere cattiverie sui social. Soprattutto visto che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. E non lo difendo perché è mio fratello, ma perché io a differenza vostra conosco bene i fatti. Voi siete come le pecore che commentata e seguite il gruppo” aveva commentato Giorgia, intervenuta quando Sophie Codegoni aveva rivelato a Verissimo di aver ricevuto uno schiaffo dall’ex compagno.