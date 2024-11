Scopri il nuovo format di Prime Video con celebrità e bodyguard in sfida.

Un nuovo format per il mondo dei reality

Il panorama dei reality show italiani si arricchisce di un nuovo e intrigante format: Red Carpet – Vip al tappeto. Questo game show, che debutterà su Prime Video, è stato annunciato da Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Con un cast di celebrità che promette scintille, il programma si preannuncia come un mix di divertimento e competizione, dove le star dovranno affrontare sfide inaspettate.

Il meccanismo del gioco

In Red Carpet, tre squadre di bodyguard si sfideranno per scortare cinque celebrità lungo un tappeto rosso, evitando ostacoli e imprevisti. La particolarità del gioco sta nel fatto che ogni volta che una celebrità mette piede fuori dal tappeto, una delle guardie del corpo verrà eliminata. Questo elemento di rischio rende il programma avvincente e carico di tensione, con le squadre che dovranno lavorare insieme per raggiungere la meta finale senza intoppi.

Un cast d’eccezione

Il cast di Red Carpet è composto da nomi noti del panorama televisivo e musicale italiano. Tra le celebrità che parteciperanno ci sono Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta. La presenza di queste figure di spicco non solo attira l’attenzione del pubblico, ma crea anche dinamiche interessanti, considerando le relazioni tra di loro. La rivalità tra Satta e De Lellis, ad esempio, potrebbe portare a momenti di alta tensione e intrattenimento.

Il ruolo della Gialappa’s Band

Ad arricchire ulteriormente il programma ci saranno Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, che forniranno