Alice Campello ha parlato della separazione da Alvaro Morata, che sta diventando un vero caso mediatico. La donna ha parlato dei presunti tradimenti e della depressione.

Alice Campello parla della rottura con Alvaro Morata: “Ma quali tradimenti”

Si parla sempre più spesso della separazione di Alice Campello e Alvaro Morata. Sono circolate molte voci su presunti tradimenti da entrambe le parti, ma Alice Campello ha deciso ancora una volta di fare chiarezza sui social, cercando di difendere il suo ex marito e svelando qualche dettaglio sulla loro vita di coppia. “Non gli ho mai mancato di rispetto” ha dichiarato l’influencer.

“Io so che persona sono e so che persona è Alvato. Lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e io metterei il mio corpo sul fuoco perché so che neanche lui ha mai mancato di rispetto a me. Non esistono infatti foto, video, messaggi perché non c’è mai stato nulla nonostante ci sia tutto il mondo che sta cercando qualcosa che non esiste” sono state le parole di Alice Campello.

Alice Campello: “I motivi sono nostri e rimarranno nostri”

“I motivi sono nostri e rimarranno nostri. Le vacanze, le foto, l’amore è vero ma ciò non toglie che essendo molto giovani e avendo vissuto tante cose (matrimonio, quattro gravidanze, undici traslochi, depressioni mie dopo ogni parto e depressioni sue per alcuni momenti nel calcio e tante altre cose) possano portare ad avere dei confronti che a lungo andare non sono positivi” ha dichiarato Alice Campello, sottolineando che adora il suo ex marito e che non c’è altro da dire.