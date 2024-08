Alice Campello è stata avvistata a Madrid dopo l’annuncio della separazione da Alvaro Morata. La donna è apparsa abbattuta, piangeva senza sosta, tanto che i fan non si sono neanche avvicinati.

Alice Campello avvistata a Madrid: piangeva al telefono

“Il matrimonio con Alice è davvero finito e non si può tornare indietro“, ha dichiarato Alvaro Morata nei giorni scorsi. Nessuno si aspettava che la loro unione giungesse al capolinea così, dall’oggi al domani, dopo 8 anni e 4 figli insieme. Eppure, sembra che la decisione sia irreversibile. A sostenere questa tesi è anche l’ultimo avvistamento della Campello a Madrid.

L’avvistamento di Alice Campello

E’ stata Javier de Hoyos, nel corso della trasmissione De Corazon, a parlare dell’avvistamento di Alice Campello a Madrid. L’ex moglie di Morata parlava al telefono ed era in lacrime. La giornalista ha raccontato:

“È scoppiata a piangere in mezzo alla strada davanti a tutti. Molte persone l’hanno potuta vedere”.

Alice: le sue lacrime hanno fermato i fan

I fan non si aspettavano di vedere Alice in lacrime per le strade di Madrid. Lo shock è stato talmente grande che i seguaci non si sono neanche avvicinati a lei. La giornalista Javier de Hoyos ha dichiarato: