La separazione di Alvaro Morata e Alice Campello continua a far discutere. Il calciatore ha giocato la prima partita dopo l’annuncio dell’addio ed è merito suo se il Milan è riuscito a battere il Torino.

Alvaro Morata e Alice Campello: novità sulla separazione

Qualche giorno fa, come un fulmine a ciel sereno, Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la separazione. I due non hanno fatto altro che sventolare l’immenso amore che hanno provato (e forse provano ancora), sottolineando che continueranno ad avere un buon rapporto per il bene dei loro quattro figli. Adesso sono spuntate fuori alcune novità inerenti l’addio, una delle quali mette di mezzo anche il Milan.

Alvaro Morata sull’addio ad Alice Campello

Intervistato dal giornalista spagnolo Javier de Hoyos nel programma ‘De Corazón’ di TVE, Alvaro Morata ha parlato così della separazione da Alice Campello:

“Sono devastato. Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro. Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì”.

La separazione? E’ anche colpa del Milan

Alvaro e Alice non si sono detti addio a causa di un tradimento, almeno questo è quanto sostengono entrambi. Di certo, il loro grande amore ha subito uno scossone, altrimenti non si sarebbero mai detti addio da un giorno all’altro. Ricordiamo, infatti, che al termine dell’Europeo, dopo la vittoria della Spagna, Morata è corso ad abbracciare la Campello in favore di telecamere. A detta del calciatore, ad aver pesato sulla rottura è stato anche il suo ingaggio per il Milan: