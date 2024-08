Alice Campello ha smentito le parole che il magazine Chi ha riportato, pronunciate dal marito Alvaro Morata.

Alice Campello smentisce le parole di Alvaro Morata: botta e risposta

La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello sta facendo discutere. Annunciata il 12 agosto sui social network, era stata arricchita da alcune nuove rivelazioni da parte del calciatore nell’intervista rilasciata al programma De Corazòn. “Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita” aveva dichiarato, per poi svelare i veri motivi del loro addio. “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Non ci sarà alcun ripensamento” aveva aggiunto Morata. Alice Campello ha subito smentito questa notizia.

Alice Campello smentisce le parole del marito Alvaro Morata

“Ma non è vero“, con queste parole Alice Campello ha commentato il post su Instagram del magazine Chi, che aveva condiviso le parole pronunciate dal calciatore. Molti pensano che la donna si riferisca alla frase relativa al trasloco a Milano. Nei giorni scorsi il giornalista Javier de Hoyos ha raccontato che Alice Campello sarebbe scoppiata a piangere in strada a Madrid, davanti a tutti. “Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere” ha aggiunto il giornalista.