Alimenti: Pd, "Pdl per ridurre sprechi in tutto il ciclo del 'food system'"

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Una serie di buone pratiche per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella grande distribuzione organizzata". Questi i contenuti di una proposta di legge presentata a Montecitorio dai deputati Pd Emiliano Fossi e Marco Simiani.

“Il provvedimento che abbiamo predisposto e che riprende il lavoro portato avanti nella scorsa Legislatura dalla deputata del Partito Democratico Susanna Cenni, nasce dall’esigenza di ridurre gli sprechi alimentari durante tutto il ciclo del 'food system', dalla fase della produzione a quelle di trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari, attraverso la realizzazione di specifici obiettivi: contribuire alla realizzazione di attività di ricerca, di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni, con particolare riferimento alle giovani generazioni", spiegano gli esponenti dem.

"Nella proposta di legge alcuni articoli sono finalizzati a promuovere l'utilizzo della doggy bag normandolo adeguatamente e incentivandolo anche per non gravare economicamente sulla ristorazione; altre norme riguardano incentivi per la riconversione degli scarti agroalimentari e per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari con difetti estetici che spesso vengono scartati. Vogliamo promuovere una rivoluzione culturale coinvolgendo le associazioni di categoria, delle imprese e dei consumatori, anche istituendo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento per la ristorazione ed il commercio contro lo spreco alimentare", sottolineano ancora.