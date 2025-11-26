Ospite di Francesca Fagnani, l'attrice e conduttrice ha parlato del momento difficile attraversato e del rapporto col marito Billy Costacurta.

Martina Colombari è stata ospite di “Belve”, programma in onda su Rai 1 condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, l’attrice e conduttrice ha toccato diversi argomenti, raccontando del difficile periodo appena trascorso e anche del rapporto col marito, l’ex calciatore Billy Costacurta.

Martina Colombari a Belve: i problemi col figlio Achille

Intervista molto intima quella di Martina Colombari che, ospite di Francesca Fagnani a “Belve“, ha parlato di diversi argomenti.

Non poteva, ad esempio, non parlare di suo figlio, Achille, a cui è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione/iperattività e della difficile decisione che ha dovuto prendere assieme al marito, Billy Costacurta, di chiedere aiuto: “dai primi anni di Achille capii che qualcosa non andava, non stava alle regole. Il suo essere ‘diverso’ l’ho capito. Non poteva solo essere il ragazzino birichino. Sono successi eventi prima che si desse un nome a quella cosa, la ADHD. Due anni fa gli è stata diagnosticata, ma non produce abbastanza dopamina, rimane un argomento tabù. Non è un disturbo che guarisci con una medicina.” Martina e Billy hanno dunque avuto il coraggio di chiedere aiuto, con l’obiettivo di mettere in sicurezza loro figlio da se stesso e dagli altri, facendo anche delle scelte dolorose. Insieme hanno deciso anche di tutelare Achille, evitando “la spettacolarizzazione del dolore“.

Belve, l’inaspettata rivelazione di Martina Colombari: “Mio marito mi ha costretto…”

Durante l’intervista a “Belve“, Martina Colombari, che in queste settimana vediamo impegnata a “Ballando con le Stelle“, ha parlato anche del marito, Billy Costacurta, sposato nel 2004, ma legati dal 1996: “non sarei stata un gigante senza di lui. Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, ero arrivata a un livello in cui non stavo bene. Lui mi ha salvato. Ero piena, non ce la facevo più.” Martina Colombari non è entrata nei particolari, lasciando però intendere di aver affrontato un periodo difficile.