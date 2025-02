Alla scoperta di Paestum e Velia: un viaggio tra mito, storia ed emozione

Paestum e Velia non sono solo siti archeologici, ma scenari in cui il passato prende vita, dove la cultura si intreccia con l’emozione e la scoperta diventa esperienza. Luoghi di meraviglia che continuano a sedurre viaggiatori, intellettuali e artisti da secoli, proprio come accadeva nel Grand Tour del ‘700.

Paestum: l’eterna bellezza dei templi greci. Tre maestosi templi dorici, tra i meglio conservati del mondo antico, dominano il paesaggio di Paestum, un’antica città della Magna Grecia che ancora oggi incanta con il suo fascino senza tempo. L’area archeologica si estende per oltre 120 ettari, racchiusa da una cinta muraria imponente. Passeggiando tra l’agorà greca e il foro romano, si può percepire l’eco della vita quotidiana di un tempo. Qui ogni pietra racconta una storia: dagli edifici sacri alle terme, fino alle dimore romane di lusso e all’anfiteatro, dove un tempo risuonavano le voci degli spettacoli.

Accanto ai templi, il Museo Archeologico Nazionale di Paestum offre un percorso immersivo tra tesori unici: dalle metope scolpite del santuario di Hera alla celebre Tomba del Tuffatore, straordinaria testimonianza pittorica del V secolo a.C. Un allestimento rinnovato e arricchito da contenuti multimediali trasforma la visita in un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.

Velia: la città dei filosofi. Fondata dai coloni di Focea nel VI secolo a.C., Velia è un gioiello della Magna Grecia, celebre per aver dato i natali alla scuola filosofica di Parmenide e Zenone. Il suo paesaggio archeologico è un racconto inciso nella pietra: l’acropoli che domina la costa cilentana, il percorso tra le antiche vie cittadine e la celebre Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia, simbolo dell’ingegno architettonico greco. Velia è un viaggio tra mito e storia, tra il mare e la collina, dove ogni angolo svela un frammento di vita quotidiana di un’antica città greca. Una passeggiata tra le sue rovine regala panorami spettacolari e un’atmosfera sospesa nel tempo.

I Parchi archeologici di Paestum e Velia sono realtà dinamiche, luoghi in cui la cultura si vive e si respira attraverso percorsi tematici, visite ai depositi, mostre, concerti e rassegne teatrali. Laboratori didattici, esperienze sensoriali, passeggiate lungo le terrazze sacre di Velia e persino lezioni di yoga tra le rovine fanno di questi siti non solo mete di studio e turismo, ma spazi aperti all’inclusione, all’arte contemporanea e alla riflessione sul nostro passato. Visitare Paestum e Velia significa entrare in contatto con una storia millenaria e scoprire un patrimonio che continua a parlare al presente. Tra resti archeologici e paesaggi suggestivi, ogni percorso offre l’opportunità di comprendere il passato e vivere un’esperienza culturale ricca e coinvolgente.

https://museopaestum.cultura.gov.it