Alle 22 ordina un cappuccino con un piatto di pasta: la reazione del cameriere è memorabile

“Scusi, posso avere un cappuccino?”: sembra un’ordinazione normale, peccato sia stata fatta in un ristorante di Milano alle 22 passate, per accompagnare un piatto di pasta. Se per molti turisti può sembrare normale, il cameriere non è riuscito a nascondere il suo “disappunto”, scherzando con le clienti al tavolo: “Che dolore che mi fa”