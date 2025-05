Un caso di dengue scuote Capiago Intimiano

Un allarme sanitario ha colpito Capiago Intimiano, un comune della provincia di Como, a causa di un caso di dengue, una malattia virale trasmessa dalle zanzare. Il fatto è emerso quando un residente, tornato da un viaggio all’estero, ha manifestato sintomi tipici della malattia, come febbre alta e dolori muscolari.

Il paziente è stato immediatamente ricoverato in sorveglianza sanitaria presso l’ospedale Sant’Anna, dove i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Misure preventive attuate dal Comune

In risposta a questo episodio, il Comune di Capiago Intimiano ha attivato un piano di emergenza in collaborazione con l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) territoriale. Sono stati avviati trattamenti straordinari per eliminare le zanzare tigre, considerate i principali vettori della dengue. Queste misure includono la disinfestazione di aree pubbliche e la sensibilizzazione della popolazione riguardo ai comportamenti da adottare per prevenire la diffusione della malattia.

Consigli per i residenti

Fino a lunedì, le autorità locali hanno raccomandato ai residenti di mantenere le finestre chiuse e di tenere gli animali domestici in casa. È stato anche suggerito di astenersi dal consumare prodotti provenienti dai propri orti, poiché le zanzare possono essere presenti in queste aree. La situazione è sotto controllo, ma è fondamentale che la comunità segua queste indicazioni per ridurre il rischio di contagio e proteggere la salute pubblica.