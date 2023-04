Allerta rossa meteo: la Protezione civile utilizza diversi colori per indicare il livello di allerta in caso di temporali e fenomeni idraulici e idrogeologici.

La Protezione civile utilizza diversi colori per indicare il livello di allerta in caso di temporali e e fenomeni idraulici e idrogeologici. Esiste l’allerta rossa meteo, ma anche quella arancione, gialla e verde. La più grave è la prima situazione e indica un allerta di tipo elevato. I danni che possono scaturire da essa sono frane, creazioni di possibili voragini, innesco di incendi in caso di fulmini e danni alle colture agricole. L’arancione indica un allerta di tipo moderato. In tale eventualità si possono verificare frane superficiali, caduta massi in diversi punti del territorio o caduta di alberi.

L’allerta gialla indica invece pericoli occasionali e i risultati possono essere rottura di coperture o di strutture provvisorie, caduta di rami, ma anche in questo caso innesco di incendi in seguito alla caduta di fulmini. L’allerta verde è quella più tranquilla in quanto indica una totale assenza di fenomeni prevedibili. Si parla di rovesci occasionali, i cui danni sono sempre e comunque localizzati.

Allerta rossa meteo: gli effetti

Dopo aver riassunto brevemente gli effetti e i danni nelle varie allerte, concentriamoci ora su quella rossa. Come informa Virgilio Notizie, in caso di allerta rossa meteo si possono verificare voragini, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e addirittura inondazioni. Possono essere danneggiati di conseguenza edifici, infrastrutture stradali e ferroviarie, ma anche campi disposti per l’agricoltura o cantieri.

Incolumità a rischio

Today precisa come in caso di allerta rossa, l’incolumità degli abitanti della zona interessata può essere messa in forse. Il passato ci insegna come in tale situazione ci siano state anche ingenti perdite di vite umane. Quando c’è allerta rossa si possono verificare anche alluvioni. Vanity Fair consiglia, in questo caso, di evitare luoghi come cantine, ascensori e garage. Sarebbe inoltre opportuno evitare anche l’utilizzo dell’automobile, poiché per perdere il controllo del veicolo sono sufficienti anche pochi centimetri d’acqua.