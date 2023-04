Ragazzini si sdraiano in strada per fare selfie: tragedia sfiorata a Frosinone

Una scena ripetuta più e più volte, fino al rischio di incidente. Cinque ragazzini minorenni hanno deciso di mettere a rischio la loro vita per fare qualche selfie e video, probabilmente da postare sui social, sdraiandosi in mezzo alla strada.

Adolescenti si sdraiano in mezzo alla strada: rischiano di essere investiti per fare selfie

Lo strano episodio è avvenuto questa notte a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone, dove un gruppo di ragazzini, cinque minorenni, ha rischiato la vita per scattare dei selfie. I giovani, come si può osservare dalle telecamere di videosorveglianza della Casilina, si sono sdraiati uno a fianco all’altro in attesa dell’arrivo delle automobili, per poi scattare in piedi quando esse arrivavano vicine. Nelle loro mani erano presenti i loro cellulari che servivano per testimoniare la bravata.

Le indagini dei carabinieri

Sono stati gli stessi automobilisti che hanno avvisato le autorità di quanto stava accadendo sulla Casilina. I carabinieri arrivati sul posto hanno iniziato a visionare le immagini di sicurezza per comprendere al meglio la dinamica dello ‘scherzo’ dei ragazzi. I genitori dei giovani rischiano una denuncia.