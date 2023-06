Alluvione, Urso: emissione filatelica dedicata agli angeli del fango

Bologna, 5 giu. (askanews) – “Un’emissione filatelica speciale con un sovrapprezzo destinato alla ricostruzione in Emilia-Romagna”. Un modo concreto “dal valore principalmente simbolico” dedicato allo spirito di solidarietà espresso dai volontari, dai vigili del fuoco e dai militari fin dalle prime ore dell’alluvione. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna, assieme al presidente Stefano Bonaccini.

“Tra le diverse iniziative che hanno un valore principalmente simbolico anche se molto importante” il governo ha voluto pensare a “un riconoscimento – ha spiegato Urso – a chi si è operato da subito, sia ai corpi dello Stato che sono stati molto efficaci e tempestivi nell’intervento sia alle decine di migliaia di volontari che si sono rimboccati le maniche e hanno spalato il fango” dopo l’alluvione in Romagna. Per questo “faremo un’emissione filatelica speciale con un sovrapprezzo destinato alla ricostruzione in Emilia-Romagna che evidenzierà proprio queste figure, il senso di solidarietà del nostro paese”.

In conferenza stampa il ministro ha ricordato che “la norma che rende possibile” questa speciale emissione filatelica, era stata “realizzata 40 giorni fa in altro decreto legge per la ricostruzione in Ucraina”.