Almasri: M5s, 'voto su Bartolozzi? giunta decide sui ministri'

Roma, 18 set.-(Adnkronos) – "Noi del M5s nella Giunta delle Autorizzazioni non abbiamo partecipato alla votazione-farsa sulla richiesta di approfondimento della posizione di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio. Questo voto non doveva neppure essere fatto, è un tema di cui ad oggi questo organo non è interessato. La Giunta è chiamata a decidere su tre ministri.

Nessuna valutazione estranea e non in connessione con la vicenda degli esponenti di governo è di nostra competenza. La maggioranza sta cercando di estendere la solita scappatoia addirittura a chi non è né ministro, né parlamentare. È il solito abuso che umilia le istituzioni, ormai marchio di fabbrica del centrodestra". Così Daniela Torto, Enrica Alifano e Carla Giuliano, componenti M5s nella Giunta delle Autorizzazioni della Camera.