Almasri: nuova Giunta il 23 o il 24, voto finale il 30

Roma, 18 set (Adnkronos) - La prossime riunione della Giunta per la autorizzazioni sul caso Almasri si terrà il 23 o il 24 settembre, a seconda del calendario dell'aula della Camera. Lo ha confermato il presidente Devis Dori al termine della seduta di oggi confermando per il 30 settembre...

Roma, 18 set (Adnkronos) – La prossime riunione della Giunta per la autorizzazioni sul caso Almasri si terrà il 23 o il 24 settembre, a seconda del calendario dell'aula della Camera. Lo ha confermato il presidente Devis Dori al termine della seduta di oggi confermando per il 30 settembre il voto della Giunta sulle posizioni del sottosegretario Mantovano e dei ministri Pantedosi e Nordio.