Alperia e Comitato veneto Fir ancora insieme a sostegno del minirugby

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Alperia e il Comitato Veneto della Federazione Italiana Rugby tornano a far squadra a sostegno del minirugby gettando un ponte tra l’attuale e la prossima stagione sportiva, attraverso un calendario di eventi spalmato tra Feste del Rugby ed alcuni dei più importanti Tornei giovanili che toccherà l’intero territorio regionale fino a giugno 2024. Cinque gli appuntamenti nel frattempo già fissati fino al termine della stagione 2022/2023, con circa 3500 rugbiste e rugbisti attesi sui seguenti campi da gioco all’insegna dello sport all’aria aperta e dell’energia incontenibile e pulita come solo i bambini ed uno sport sano come il rugby possono esprimere: Torneo di Mirano OWW (Mirano VE, 23.04.2023), Torneo “G. Visentin” (Paese TV, 14.05.2023), Torneo Minirugby Alpago “Memorial G. Bortoluzzi” (Alpago BL, 28.05.2023), Torneo “Città di Villorba” (Villorba TV, 03.06.2023) e la grande festa finale di San Pietro in Cariano (Verona, organizzata dal Valpolicella Rugby) in data 11.06.2023.

L’incontro virtuoso tra Alperia, azienda green che produce energia e gas da fonti rinnovabili, ed il rugby veneto nasce nel 2021 sul terreno comune dei valori educativi condivisi tra l’azienda e la comunità rugbistica, con una particolare attenzione al futuro delle giovani generazioni: la prosecuzione del progetto è stata fortemente voluta dall’azienda green, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, e dalla Federazione Italiana Rugby sulla base dei risultati ottenuti nella passata edizione in termini di partecipazione, pubblico e crescita del movimento sportivo. Una scelta, quella di Alperia nei confronti del rugby veneto, basata su una motivazione radicata nei valori fondanti dell’azienda: il gioco di squadra, il rispetto reciproco, la passione e la territorialità sono infatti intrinsechi nel DNA dell’azienda. Valori che hanno portato alla scelta di uno sport limpido come il rugby, con una particolare attenzione a quelli che saranno gli adulti di domani chiamati a creare una società più sostenibile e un futuro migliore.

“L’iniziativa Rugby per Tutti è un progetto nel quale Alperia crede fortemente e sul quale vuole investire ancora.”, dice il direttore generale di Alperia Luis Amort. “I risultati raggiunti nella passata edizione e l’entusiasmo con cui il mondo del rugby ha accolto questa collaborazione hanno reso possibile il fare squadra in campo tanto quanto fuori. Per rafforzare ancora di più il legame tra la nostra azienda e la FIR, abbiamo messo a punto un gruppo di acquisto che consentirà, alle famiglie dei piccoli atleti e agli appassionati del rugby, di accedere ai nostri servizi a condizioni agevolate per vincere, insieme, quelle che sono le sfide del presente e del futuro.”

“Siamo felicissimi di questa prosecuzione con Alperia fino al 2024, un’azienda che dimostra quotidianamente il proprio impegno per la salvaguardia del pianeta lavorando su forniture di energia e gas completamente eco-compatibili”, il commento di Sandro Trevisan, presidente CR Veneto FIR. “L’approccio etico del management Alperia è del resto confermato proprio da questo progetto dedicato alla nostra comunità, perché non è scontato che un brand decida di investire sullo sport di primissima fascia giovanile, ed altrettanto non lo è che la scelta ricada sul rugby, quando altri sport potrebbero potenzialmente garantire una visibilità maggiore. Alperia ha invece compreso la matrice più profonda del nostro sport e della rete di relazioni che esso può generare laddove il linguaggio sia lo stesso: i valori che condividiamo sono gli stessi, l’attenzione al futuro dei nostri bimbi l’obiettivo primario di entrambi, e tutto questo, unito alla splendida riuscita del progetto Rugby per Tutti dell’anno scorso, ci ha portato non solo a re-incontrarci, ma a consolidare un legame che ora è decisamente più forte, tanto da aver prodotto un’iniziativa importantissima come quella di progettare un gruppo di acquisto di energia elettrica dedicato al rugby veneto, Club e famiglie. Un servizio con un impatto potenziale molto importante, e decisamente un bel modo di fare squadra, perché il vantaggio dell’uno diventa subito il vantaggio dell’altro”.

L’organizzazione della prima tappa del progetto, il Torneo “Rugby di Base Old Wild West Città di Mirano” in programma domenica 23 aprile p.v., ha intanto definito il programma della giornata, dedicato alle categorie U5, U7, U9, U11 e U13 Avviamento e sviluppato in tre campi da gioco presso lo stadio “Ferruccio Bianchi” di via Matteotti: 08:30 – 09:00 accoglienza e registrazione 09:00-10:30 gironi di qualificazione 10:30-12:00 semifinali e finali 12:00-14:00 terzo tempo 14:00 premiazioni. I Club partecipanti, per un totale di circa 250 tra atlete ed atleti, sono i seguenti: OWW Rugby Mirano 1957 (Club Organizzatore), Rugby San Donà, Amatori Rugby Vicenza, Ruggers Tarvisium, Rugby Junior Badia 2.0, Rugby Monselice. Nel rispetto di quanto stabilito dal progetto educativo federale, non saranno stilate classifiche ufficiali.