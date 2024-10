Amadeus, il direttore artistico di Sanremo, elogia Lazza come un talento straordinario e rivela la sua nostalgia per il festival. Il Suzuki Music Party su Nove è stato un evento su misura per lui, un'opportunità unica per i cantanti di condividere la loro musica con il pubblico. Amadeus descrive il team di Nove come piacevole e competente, ora è il volto di questo nuovo progetto dopo la sua esperienza in Rai

Amadeus, direttore artistico del festival di Sanremo per cinque edizioni, ha rivelato il suo apprezzamento per Lazza, definendolo un grande talento. «Lo seguivo già prima di Sanremo, mi è sempre piaciuto», ha dichiarato. Ha anche espresso la sua nostalgia per il festival: «Mi mancherà, mi manca ascoltare la musica».

Riguardo al Suzuki Music Party, che ha recentemente presentato su Nove, ha sottolineato che è stato un evento pensato per lui, dato il suo amore per le canzoni. «È stata un’opportunità per i cantanti di presentare i loro brani per l’autunno e di condividerli con il pubblico, cosa non comune», ha spiegato.

Infine, ha descritto il team di Nove come persone piacevoli e capaci, aggiungendo che ora è il volto di questo nuovo progetto dopo la sua esperienza in Rai.