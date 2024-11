Temu trova un nuovo rivale in Amazon Haul: un negozio online con prodotti economici, spedizione conveniente e una vasta selezione per tutte le esigenze.

Amazon ha lanciato un nuovo negozio online, Amazon Haul, con l’obiettivo di competere con piattaforme emergenti come Shein, Temu e TikTok Shop.

Amazon Haul: il nuovo rivale di Temu ecco il negozio online con offerte imperdibili

Questo spazio digitale, disponibile attraverso l’app Amazon, si concentra su una selezione di articoli economici, venduti principalmente a 20 dollari o meno. Lanciato lo scorso mercoledì, il negozio offre una vasta gamma di prodotti, tra cui accessori per la moda, articoli per la casa, abbigliamento ed elettronica.

Il nuovo progetto di Amazon mira a conquistare il pubblico interessato a prezzi bassi, rispondendo alla crescente popolarità dei mercati cinesi negli Stati Uniti. Secondo Neil Saunders, amministratore delegato di GlobalData, il segmento del “valore” è un’area in rapida crescita. Tuttavia, il portale principale di Amazon non è sempre percepito come una destinazione per acquisti quotidiani economici, spingendo l’azienda a creare un’esperienza mirata.

Amazon Haul, il nuovo negozio a prezzi stracciati che sfida Temu

La piattaforma propone prezzi estremamente competitivi: articoli come custodie per smartphone a 1,79 dollari, tovaglie a poco più di 4 dollari e pantofole in memory foam a 9,99 dollari. Tuttavia, la convenienza ha i suoi limiti: i tempi di consegna variano da una a due settimane, e la spedizione gratuita è disponibile solo per ordini superiori a 25 dollari; altrimenti, il costo è di 3,99 dollari. Inoltre, il reso è possibile solo per articoli con un valore minimo di 3 dollari.

Amazon ha anche sottolineato di verificare l’affidabilità dei prodotti presenti su Haul, per garantire che siano sicuri e conformi alle normative. Questa dichiarazione sembra un riferimento alle indagini in corso su Shein e Temu, accusate di vendere articoli potenzialmente pericolosi per bambini e neonati.