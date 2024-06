Lutto in Rai: a soli 59 anni è morto Amedeo Gianfrotta. Regista di programmi come Reazione a Catena e Agorà Weekend, si è spento a causa di un malore improvviso. ù

Regista televisivo Rai, Amedeo Gianfrotta è morto all’improvviso, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. A rendere pubblica la triste notizia sono stati i vertici della televisione di Stato, con un comunicato affidato al web. Sul sito, si legge:

Tanti i colleghi che hanno commentato con tristezza la morte di Amedeo Gianfrotta. La giornalista Daniela Scotto, via social, ha scritto:

“Non posso crederci Amedeo Gianfrotta. Un’altra notizia che mi distrugge. In questo nostro orrido mondo di sarcastici, la tua ironia era invece unica. Una persona dolce e rassicurante per me, che era sempre bello ritrovare nel cptv di Napoli. Fianco a fianco abbiamo costruito tante belle puntate di Reazione a Catena, ci hai insegnato la calma e la gentilezza. Non ti dimenticherò, riposa in pace”.