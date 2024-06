Lutto in casa Rai: è morto lo storico motociclista Nazzareno Agostini. Operativo durante trasmissioni come Linea Verde o durante il Giro d’Italia, aveva soltanto 58 anni ed è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Rai: lo storico motociclista è morto di infarto

Una notizia inaspettata, che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Nazzareno Agostini, storico motociclista Rai, è morto a soli 58 anni. Operativo durante le corse sportive come il Giro d’Italia e negli altri programmi itineranti come Linea Verde, è deceduto a causa di un infarto.

Rai: addio a Nazzareno Agostini

Nato a Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro e Urbino, ma residente da tempo a Roma, lo storico motociclista Rai lascia una moglie e due figli. Appena la notizia della sua morte si è diffusa, in tanti gli hanno dedicato un pensiero. “Era un buono: un gran bravo ragazzo, appassionato, leale erede del grande Vittorio Agrati (lo storico motociclista Rai ai tempi di De Zan, Giorgio Martino e Giacomo Santini). Era un vero amico, un grande pilota“, ha dichiarato il giornalista Virgilio Rossi.

Nazzareno Agostini: le parole della sorella

La sorella di Agostini, intervistata dal Resto del Carlino, ha raccontato che il 58enne era in ottima salute. Ha dichiarato: