Amici 2023: prime eliminazioni e tensioni nel serale

Le prime eliminazioni del serale

La prima puntata del serale di Amici 2023 ha portato con sé un mix di emozioni e tensioni. Due sono stati i concorrenti eliminati, in un clima di sfide e confronti diretti. Asia De Figlio ha dovuto affrontare Luk3 e Francesco, perdendo il suo posto nella competizione. Tuttavia, la ballerina ha ricevuto una proposta inaspettata da Maria De Filippi: entrare a far parte del team dei ballerini professionisti. Un’opportunità che Asia ha accolto con entusiasmo, dimostrando la sua determinazione e passione per la danza.

Le sfide tra i concorrenti

La seconda eliminazione ha visto protagonisti Francesca Bosco e Vybes, i peggiori della seconda e terza manche. Dopo un acceso confronto, Vybes ha avuto la peggio, diventando il secondo eliminato della serata. Il suo discorso finale ha toccato il cuore del pubblico, rivelando le difficoltà personali che ha affrontato e il supporto ricevuto dalla trasmissione. Questi momenti di vulnerabilità hanno reso la serata ancora più intensa, mostrando il lato umano dei concorrenti.

La giuria e le polemiche

La giuria di questa edizione si è rivelata equilibrata, con Cristiano Malgioglio che ha mantenuto un profilo basso, lasciando spazio agli altri membri. Amadeus ha dimostrato di essere all’altezza del compito, commentando le esibizioni con competenza e coinvolgendo il pubblico. Tuttavia, Elena D’Amario ha mostrato un lato emotivo, versando lacrime durante le performance. D’altro canto, i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno suscitato critiche per i loro battibecchi, che sembrano più artefatti che genuini. Questo ha portato a una certa noia nel pubblico, che desidera vedere più esibizioni e meno teatrini.

Il trash e le critiche

Le esibizioni di alcuni professori, in particolare della Celentano e della Pettinelli, hanno sollevato polemiche per il loro eccessivo ricorso al trash. Maria De Filippi ha persino esclamato alla Celentano: “Sei una cialtrona!”, evidenziando la frustrazione per le performance che non hanno rispettato gli standard del programma. La tensione è palpabile e il pubblico attende con ansia le prossime puntate, sperando in un miglioramento delle dinamiche e delle esibizioni.