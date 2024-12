Amici 24: anticipazioni e ospiti della puntata natalizia

Il grande ritorno di Amici 24

Il talent show di Maria De Filippi, Amici 24, si prepara a regalare ai telespettatori un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese. La puntata, che andrà in onda domenica 22 dicembre, rappresenta l’ultima registrazione dell’anno, un evento atteso da tutti i fan del programma. Gli allievi, insieme ai loro professori, sono pronti a sfidarsi in performance che promettono di lasciare il pubblico senza parole.

Ospiti musicali e giudici

In questa speciale puntata, i Negramaro saranno gli ospiti musicali, presentando il loro nuovo brano “Marziano”, estratto dall’album Free Love. La presenza di artisti di questo calibro arricchisce ulteriormente il programma, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e talent show. I giudici delle sfide, tra cui Eleonora Abbagnato per il ballo e Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci per il canto, porteranno la loro esperienza e professionalità, contribuendo a rendere le esibizioni ancora più emozionanti.

Le sfide degli allievi

Come sempre, le sfide saranno al centro della puntata. Gli allievi che si sono classificati ultimi nelle settimane precedenti, come Teodora, Chiamamifaro e Alessio, dovranno affrontare prove decisive per dimostrare il loro talento e la loro determinazione. La competizione si fa sempre più serrata, e ogni esibizione potrebbe essere cruciale per il futuro degli aspiranti ballerini e cantanti. I telespettatori possono aspettarsi colpi di scena e momenti di grande tensione, tipici di Amici 24.

Un pomeriggio di emozioni

La puntata del 22 dicembre non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere sul percorso degli allievi e sulle sfide che hanno affrontato fino ad ora. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il clima si fa ancora più speciale, e il pubblico è invitato a partecipare a questa celebrazione del talento e della passione. Non resta che sintonizzarsi per scoprire chi avrà successo e chi dovrà affrontare nuove sfide nel prossimo anno.