Le gare di canto e ballo

La puntata di Amici del 17 novembre ha visto i concorrenti affrontare nuove sfide, con i giudici Irma di Paola per il ballo e Carlo Verdone e Tananai per il canto. Nicolò ha trionfato tra i cantanti, mentre la ballerina Francesca ha stupito tutti con la sua performance. Tuttavia, la competizione si fa sempre più agguerrita, e Rebecca e Vybes si sono trovati in fondo alla classifica, costretti a sfidarsi la prossima settimana per mantenere il loro posto nella scuola.

Le decisioni di Rudy Zerbi

Un momento cruciale della puntata è stato l’annuncio di Rudy Zerbi riguardo alla sostituzione di Diego Lazzari con la cantante Antonia. Sebbene Diego non sia stato eliminato, la decisione ha sollevato polemiche tra i fan e gli addetti ai lavori. Zerbi ha giustificato la sua scelta affermando di essere “costretto” a fare questo passo per la mancanza di banchi disponibili. Tuttavia, molti si chiedono se questa sia una vera giustificazione o solo una scusa per un approccio commerciale che ha caratterizzato il suo metodo di insegnamento negli anni.

Alessia al centro dell’attenzione

Alessia è stata senza dubbio la protagonista della puntata. Grazie al cosiddetto ‘pongo-regolamento’, ha avuto l’opportunità di esibirsi più volte, nonostante avesse la maglia sospesa. La sua determinazione e il suo talento l’hanno portata a superare la sfida e a riconquistare la maglia. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul trattamento equo degli allievi, evidenziando come le regole possano essere applicate in modo variabile all’interno della scuola.

Il giudizio di Tananai

Durante la serata, Tananai ha presentato il suo nuovo singolo “Booster”, ricevendo apprezzamenti da Alessia. A differenza di molti giudici, Tananai si è dimostrato equilibrato e giusto, offrendo critiche costruttive e evitando di dispensare complimenti a caso. Questo approccio ha colpito positivamente i concorrenti, che hanno potuto ricevere feedback utili per migliorare le loro performance. La sua presenza ha portato una ventata di freschezza e professionalità, in un contesto dove spesso le opinioni dei giudici possono risultare superficiali.