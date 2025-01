Santo Giuliano e Andreina Caracciolo, i due ballerini noti per la loro partecipazione ad Amici, avrebbero messo un punto alla loro lunga storia d’amore. Secondo un’indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, la coppia si sarebbe detta addio proprio a un passo dal fatidico sì.

Il talent show di Maria De Filippi, ormai giunto alla sua 24ª edizione, aveva visto nascere e crescere la relazione tra Santo Giuliano e Andreina Caracciolo. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, la coppia avrebbe deciso di interrompere la relazione proprio a un passo dal matrimonio.

“Invece si sono lasciati Santo Giuliano e Andreina Caracciolo, ex ballerini di amici, coreografo lui ora e lei sempre ballerini e lui proprio a gennaio 2024 le aveva fatto la proposta di matrimonio in Messico. Non so cosa sia successo ma è da settembre che non appaiono più assieme. Che peccato. Stavano assieme almeno da 15 anni. Erano una bellissima coppia”.