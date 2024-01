Home > Video > Amici è tutta una finzione Amici è tutta una finzione

“Ho vissuto sulla mia pelle tutta la m***a che c’è in questi programmi”, la manager conosciuta su TikTok come @iosonostufa3 ha condiviso sui social un’intervista rilasciata a un ex cantante di Amici. L’artista, che ha voluto rimanere anonimo, si è lamentato con lei delle dinamiche di Amici di Maria De Filippi.