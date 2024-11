La recente puntata di Amici ha visto un’ulteriore discussione accesa tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che ha tentato nuovamente di sostituire Luk3. Dopo la vittoria del cantante nella sfida, Cuccarini si è arrabbiata molto con Pettinelli. Il motivo? Non vuole più che l’insegnante metta in discussione il suo allievo.

Lite tra Anna e Lorella ad Amici: i dettagli dello scontro

Lo scontro, non il primo tra le due professoresse del talent televisivo condotto da Maria De Filippi, è cominciato all’istante in cui Luk3 ha ripreso in mano la sua felpa. Lorella Cuccarini ha risposto: “Occupati delle tue cose che alle mie ci penso io, visto come sono andate poi”. Anna ha immediatamente replicato: “Ti ha detto bene una volta”, un chiaro riferimento alla vittoria, nel 2023, di Sarah Toscano. Pettinelli ha poi criticato Cuccarini perché non accetta i suoi consigli, cosa che invece avrebbe apprezzato: “Se hai qualche problema con qualcuno dei miei, accomodati.”

Lorella, però, ha le idee chiare: “Io ai ragazzi voglio dare tempo. Non penso che tu non abbia problemi a casa tua, non fare gli errori del passato. Io non devo convincerti, se tu non sei convinta, non mi interessa. Luca è un problema mio. Io prendo coscienza che voglio lavorare su Luca perché merita di stare qui e lavorare. Sono due settimane che fa sfide e tu ricominci. Occupati delle tue cose che delle mie me ne occupo già”.