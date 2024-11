Il duello tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Il sabato sera televisivo si è trasformato in un vero e proprio scontro tra titani, con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tú Sí Que Vales di Maria De Filippi a contendersi il primato degli ascolti. La sesta puntata di Ballando ha registrato un notevole share del 25.9%, attirando 3.390.000 spettatori, mentre il talent show di Canale 5 ha ottenuto 3.409.000 spettatori e uno share del 24.9%. Nonostante la vittoria di Maria De Filippi in termini di spettatori, il programma di Rai1 ha avuto un vantaggio in termini di share grazie alla sua durata più lunga.

Il resto del palinsesto e i programmi minori

Al di fuori di questa sfida, il resto del palinsesto generalista ha faticato a raggiungere numeri significativi. Programmi come In Altre Parole su La7 hanno attirato solo 850.000 spettatori, mentre L’era glaciale 4 su Italia1 ha registrato 826.000 spettatori. Anche i film trasmessi su Rete4 e Nove hanno ottenuto risultati modesti, con Miami Supercops che ha raggiunto solo 493.000 utenti. Questo scenario evidenzia come i programmi di punta siano in grado di monopolizzare l’attenzione del pubblico, lasciando poco spazio per le altre offerte televisive.

Le performance dei programmi di informazione e intrattenimento

In un contesto di ascolti dominati da Ballando e Tú Sí Que Vales, anche i programmi di informazione e intrattenimento hanno avuto i loro momenti. Striscia la Notizia ha superato i 3 milioni di spettatori, confermandosi un punto di riferimento per il pubblico. Al contrario, Chissà chi è di Amadeus ha deluso le aspettative, con la prima parte che ha raccolto solo 414.000 spettatori. Inoltre, Reazione a Catena ha continuato a mantenere un buon seguito, con 3.462.000 spettatori, mentre Verissimo ha dimostrato di essere un leader di fascia, raggiungendo 2.007.000 spettatori nella seconda parte del programma.