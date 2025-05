Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Quando il centrosinistra non mette veti, succede che vince. La Meloni ha preso una scoppola mica da ridere. Quando io ero al governo ogni volta che perdevo un comune c'erano i commenti roboanti di Fdi dicendo che il mio tempo era finito, io non farò lo s...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Quando il centrosinistra non mette veti, succede che vince. La Meloni ha preso una scoppola mica da ridere. Quando io ero al governo ogni volta che perdevo un comune c'erano i commenti roboanti di Fdi dicendo che il mio tempo era finito, io non farò lo stesso ma certo per Meloni si è un po' rotto l'incantesimo".

Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.