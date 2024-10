Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti si sono lasciati dopo due anni di amore: i rumors circolavano da tempo, ora l’ex modella 35enne conferma tutto sui social.

L’amore tra Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti

Dallo scorso luglio si parlava di una crisi tra il cantante e l’ex modella, ma quelle che prima erano soltanto delle ipotesi ora diventano certezze:

“Gli amori sani sono molto scomodi, perché ti obbligano a lavorare su di te, ti tolgono dalla tua zona di comfort. Io ed Eros non eravamo più felici insieme”, racconta Dalila Gelsomino sui social.

Inoltre, l’ex modella ha aggiunto:

“Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare. A volte si vince, altre volte si impara. Non pentitevi mai di aver dato il meglio di voi, perché quando avete dato o fatto del vostro meglio, non c’è niente che possiate recriminarvi”.

Il racconto sui social di Dalila Gelsomino

Nel messaggio Dalila Gelsomino, provata dai due anni trascorsi tra giudizi e commenti del pubblico, sottolinea che non affronterà più l’argomento sui social:

“Queste parole sono frutto di mesi e mesi di enorme fatica. Non rilascerò mai interviste, mi fa sorridere solo la richiesta, né ulteriori dichiarazioni a nessuno. Non ne ho bisogno, né mai ne avrò. Questo circo non mi appartiene, perché per fortuna ho chiaro cosa sono le cose che hanno valore reale nella vita e non vivo di questo”.

Chi è Dalila Gelsomino

Dalila Gelsomino ha 35 anni, 25 in meno del cantante romano, e dal 2016 vive in Messico dove si occupa di accoglienza e turismo. Secondo alcune indiscrezioni, i due il 28 ottobre 2022 erano già insieme, ma la relazione con Eros Ramazzotti era stata ufficializzata con una foto pubblicata proprio dal cantante su Instagram a marzo 2023, in occasione del compleanno di lei.