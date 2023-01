Amorese-La Porta (Fdi): 'Bene progetto Polis, accorciare divari fra persone'

Roma, 30 gen.

(Adnkronos) – “Abbiamo molto apprezzato il progetto Polis presentato oggi da Poste Italiane perché va nella giusta direzione di unire i territori e avvicinare i servizi essenziali ai cittadini che abitano nei paesi e nei comuni più piccoli. Le sedi postali sono un presidio fondamentale di salvaguardia non solo di diritti sociali ed economici ma anche di tutele nei confronti dei cittadini. La loro presenza nei comuni montani e in quelli più isolati costituisce in molti casi l’ultima porta di accesso per milioni di persone alla pubblica amministrazione".

Lo dicono Alessandro Amorese e Chiara La Porta, deputati di Fratelli d’Italia.

"È per questo opportuno implementare le sedi postali e riportarle in quei comuni dove sono state smantellate ed eliminate, avendo creato inaccettabili divari nella popolazione. Nei comuni più piccoli, inoltre, le poste sono necessarie per poter soddisfare la richiesta di servizi fondamentali, riducendo il divario con le grandi città. Su questi temi abbiamo anche presentato due proposte di legge inerenti le aree interne e i comuni montani affinché chiunque possa godere degli stessi servizi e degli stessi diritti.

Una nazione – conclude – più interconnessa è una nazione più forte e più giusta”.