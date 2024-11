Nella serata di ieri è andata in scena la partita di Europa League tra l’Ajax e il Maccabi Tel Aviv, con la compagine olandese che si è imposta sugli ospiti con un rotondo 5 a 0. Nel corso della giornata, alcuni tifosi israeliani sono stati aggrediti dai filo-palestinesi: i feriti sono dieci.

Amsterdam, aggrediti i tifosi del Maccabi Tel Aviv: l’aiuto di Netanyahu

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha inviato due aerei in soccorso dei suoi connazionali ancora in Olanda a seguito di quanto successo: “Il primo ministro ha ordinato l’invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini e considera l’evento con la massima serietà” – spiega l’ufficio stampa di Netanyahu. Ma che cosa è successo? Il Times of Israel spiega che alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti da decine di filo-palestinesi in Olanda nel giorno della partita contro l’Ajax. dalle prime ricostruzioni, pare che gli scontri siano andati avanti per diverse ore. I feriti, alla fine, sono stati dieci, mentre gli arresti cinquantasette.