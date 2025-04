Un intervento difficile ma necessario

La ballerina Anastasia Kuzmina ha recentemente affrontato un momento difficile della sua vita. Prima di tornare a Ballando con le stelle, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico all’occhio a causa di un’ulcera che le ha provocato un’infezione. La notizia è stata condivisa dalla stessa Kuzmina sui social, dove si è mostrata con una benda, rivelando il suo stato di salute e rassicurando i fan preoccupati.

Nonostante le difficoltà, Anastasia ha dimostrato una grande forza d’animo. Ha raccontato di aver sofferto molto durante e dopo l’operazione, ma la sua determinazione non è venuta meno. “Questa situazione mi ha segnato – ha affermato – non auguro a nessuno quello che ho provato”. La ballerina ha confermato che, sebbene il batterio sia stato debellato, dovrà attendere ancora un po’ prima che la cornea guarisca completamente.

Pronta a tornare in pista

Con l’inizio di una nuova edizione speciale di Ballando con le stelle all’orizzonte, molti si chiedono se Anastasia riuscirà a scendere in pista. La ballerina, però, non ha dubbi: è pronta a tornare con grinta e determinazione. La sua passione per la danza è sempre stata una costante nella sua vita e non intende rinunciare a ciò che ama.

In questa stagione, i professionisti storici del programma supporteranno gli aspiranti maestri che si sfideranno per entrare nel cast dell’edizione principale prevista per l’autunno. Anastasia, con la sua esperienza e il suo talento, sarà un punto di riferimento per i nuovi concorrenti, dimostrando che anche dopo un intervento chirurgico si può tornare a brillare.

Una carriera costellata di successi

Nata in Ucraina e cresciuta in Italia, Anastasia Kuzmina ha saputo trasformare la sua passione in una carriera di successo. Fin da giovane ha cercato di lasciare il segno nel mondo della danza, conquistando il podio ai Campionati Italiani nella categoria 16/18 anni nel 2009 e vincendo la Coppa e la Supercoppa di danze latine l’anno successivo. Dal 2012, è diventata una presenza fissa a Ballando con le stelle, dove ha dimostrato le sue abilità e il suo talento.

Nonostante la sua vita privata rimanga avvolta nel mistero, sappiamo che nel 2018 era fidanzata con il surfista Francisco Porcella, suo allievo nel programma. Oggi, però, non ci sono ulteriori informazioni sulla sua sfera sentimentale. Ciò che è certo è che l’amore per la danza rimane una costante nella sua vita, un elemento che la spinge a superare ogni ostacolo e a continuare a brillare nel suo campo.