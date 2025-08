Un uomo di 64 anni è stato trovato in una casa di Ancona con una freccia conficcata nella testa. Immediatamente trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ancora, uomo trovato in casa con una freccia conficcata in testa: indagini in corso

I Carabinieri di Ancona, intervenuti sul posto, hanno informato la Procura locale e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento si esclude un’aggressione, poiché non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione nell’abitazione. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un incidente domestico, così come la possibilità di un gesto autolesionistico, anche se non risulterebbero precedenti di disturbi psichici o trattamenti presso strutture di salute mentale.

L’uomo, noto appassionato di balestre, custodiva in casa l’arma da cui potrebbe essere partita la freccia. Per consentire ulteriori accertamenti, l’appartamento è stato posto sotto sequestro e gli inquirenti stanno approfondendo ogni pista senza escluderne alcuna.

Ancora, operato l’uomo trovato in casa con una freccia conficcata in testa: le parole del medico

“Mai visto nulla del genere. Un millimetro più in là e il paziente sarebbe morto sul colpo, la freccia attraversava il cranio dalla fronte alla nuca. È stato fortunato. In Italia mai visto nulla di simile, in ospedale è arrivato lucido e con gli occhi aperti”, ha dichiarato a Il Corriere della Sera il primario di Neurochirurgia dell’ospedale Torrette di Ancona, Maurizio Iacoangeli.

Il paziente è stato operato utilizzando tecniche militari apprese da Rocco Armonda, neurochirurgo dell’esercito USA con esperienza in vari scenari come Iraq, Iran e recentemente Ucraina. È risultato inoltre fondamentale il materiale del dardo, realizzato in carbonio, poiché la difficoltà non consisteva tanto nel rimuoverlo, quanto nel farlo senza causare un’emorragia massiva: la freccia infatti fungeva da “tappo” e il rischio principale era che, tirandola via, la ferita potesse aprirsi ulteriormente.

Ancora, operato l’uomo trovato in casa con una freccia conficcata in testa: le condizioni

L’uomo di 64 anni è stato trasportato con urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dopo essere stato rinvenuto in casa con una freccia di balestra conficcata nel cranio. I soccorritori, intervenuti su segnalazione dei familiari preoccupati per non averlo sentito da giorni, hanno dovuto forzare la porta per accedere all’abitazione situata nel quartiere di Collemarino.

Il 64enne è stato trovato disteso sul letto, ancora cosciente nonostante la gravità della ferita. Il delicato intervento chirurgico, eseguito con tecniche militari, si è concluso con successo, ma le condizioni del paziente restano serie e la prognosi è riservata. Il primario di Neurochirurgia dell’ospedale ha definito il caso “un evento eccezionale”, sottolineando la complessità dell’operazione necessaria per evitare un’emorragia massiva.