Andrea Purgatori, disposta dal Tribunale perizia sulle cause della morte

Ai periti si chiede si chiede di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l'infezione cardiaca

Il Tribunale di Roma ha disposto, nell’ambito di incidente probatorio, una perizia per accertarne le cause del decesso di Andrea Purgatori, avvenuto nel luglio del 2023.

La perizia sulle cause della morte

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, i periti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede anche di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l’infezione cardiaca.

La morte di Andrea Purgatori

Andrea Purgatori, giornalista e sceneggiatore, è morto il 19 luglio 2023 all’età di 70 anni presso il Policlinico Umberto I a Roma.

Per la morte di Andrea Purgatori, ci sono quattro medici indagati. Tra questi il suo cardiologo. La procura di Roma ha aperto da tempo un’indagine sul decesso del giornalista su volere della famiglia, che ha ipotizzato siano state effettuate diagnosi e cure sbagliate. L’accusa ipotizzata è quella di omicidio colposo. Secondo l’autopsia nel cervello del giornalista, morto per un tumore ai polmoni, non c’erano metastasi.