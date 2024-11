Tensioni tra la coreografa Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller, concorrenti della nuova edizione del reality show “La Talpa“.

Andreas Muller e Veronica Peparini, tensioni dopo la proposta di matrimonio

La relazione tra i due, nata nel 2018 nel contesto della trasmissione “Amici”, si è sempre contraddistinta per la sua intensa visibilità mediatica e per l’affetto che li lega, suggellato anche dalla nascita delle gemelle Penelope e Ginevra. Tuttavia, un episodio avvenuto durante la registrazione della prima puntata del programma, che andrà in onda il 5 novembre, ha messo in luce alcuni attriti.

La reazione di Veronica Peparini

Secondo indiscrezioni confermate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Andreas avrebbe colto l’occasione delle telecamere per fare a Veronica la proposta di matrimonio. Un gesto che inizialmente ha sorpreso la coreografa, ma che non avrebbe trovato il suo pieno favore una volta spenti i riflettori. La Peparini avrebbe espresso la propria contrarietà per la modalità della proposta, considerata troppo pubblica e inadeguata per un momento così intimo. La 53enne ha anche sottolineato come un evento così significativo fosse stato inutilmente esposto agli occhi di spettatori e colleghi, tra cui persone potenzialmente invidiose.

La risposta di Andreas Muller

La divergenza di vedute avrebbe condotto a una discussione accesa, e il ballerino, visibilmente scosso, si sarebbe isolato dietro le quinte, concedendosi una pausa con una sigaretta. Questo episodio, benché ripreso fuori onda, potrebbe comunque essere trasmesso all’interno del reality. Quest’anno, infatti, “La Talpa” abbandona la diretta tradizionale in favore di una diffusione su Mediaset Infinity, offrendo al pubblico un accesso esclusivo a contenuti in anteprima.