Andrew Tate arrestato in Romania per tratta esseri umani

Andrew Tate arrestato in Romania per tratta esseri umani

Andrew Tate arrestato in Romania per tratta esseri umani

Bucarest, 30 dic. (askanews) – Chi di social ferisce di social perisce. L’ex kickboxer americano-britannico Andrew Tate è stato arrestato in Romania insieme al fratello Tristan con l’accusa di traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Alcuni giorni fa l’influencer era salito agli onori della cronaca per uno scontro a distanza con la giovane attivista per il clima, Greta Thunberg. L’uomo si era vantato di possedere 33 bolidi di lusso altamente inquinanti.

Piccata la replica di Greta che lo invitava a “farsi una vita” alludendo anche al complesso del pene piccolo.

Una provocazione che Tate ha subito colto inviandole un video in cui lo si vede fumare, mostrando la magnificenza della sua abitazione e mangiando una pizza a domicilio con in bella mostra il nome e indirizzo della pizzeria. Tanto è bastato alle autorità rumene per avere la prova della presenza dell’ex kickboxer a Bucarest.

Per lui sono scattate le manette e ovviamente l’arguta Greta ha infierito: “Questo è ciò che accade se non si ricicla correttamente il cartone della pizza”.