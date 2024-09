Angelina Mango, nota per la sua partecipazione ad Amici, è stata recentemente al centro di aspre critiche sui social media. A sorpresa, a difenderla è intervenuto il suo ex, Petrelli, precedentemente conosciuto come concorrente del medesimo programma.

Nel weekend del 13-14 settembre 2024, gli episodi dei Tim Music Awards sono stati trasmessi su Rai 1, presentati da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Angelina Mango, figlia dell'artista Pino Mango, è stata tra i protagonisti, ma ha ricevuto critiche sui social media a seguito dell'esibizione. Il ballerino Gianmarco Petrelli, ex compagno di classe di Angelina, ha difeso la cantante su Instagram, evidenziando l'importanza di un comportamento rispettoso online. Petrelli ha espresso preoccupazione per l'impatto negativo dei social media, sottolineando che l'educazione non dovrebbe essere messa da parte quando si esprimono opinioni sul web.

Nel weekend del 13-14 settembre 2024, Rai 1 ha trasmesso gli episodi dei Tim Music Awards, presentati da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Uno degli artisti che si sono succeduti sul palcoscenico dell’importante evento musicale è stata Angelina Mango, figlia dell’indimenticato Pino Mango, la quale ha cantato un medley delle sue più note canzoni.

Tuttavia, nei giorni seguenti, Angelina è stata bersagliata da una serie di attacchi sui social media da parte di alcuni utenti ostili. La sua situazione ha attirato l’attenzione di un suo ex compagno di classe di Amici, il ballerino Gianmarco Petrelli, che ha deciso di intervenire su Instagram per esprimere la sua opinione e sostenere Angelina.

Il Post di Gianmarco Petrelli sui Social

Come anticipato, le opinioni negative espresse nei confronti di Angela Mango sui social sono sorte dopo la sua esibizione ai Tim Music Awards dello scorso fine settimana. Anche Gianmarco Petrelli, ex collega di scuola di Mango ad Amici, ha partecipato alla performance. Il ballerino, precedentemente studente di Maria De Filippi, era un membro del team di ballo e, nei giorni successivi allo show, ha condiviso un breve video sui suoi profili social per ringraziare Angelina per l’esperienza vissuta insieme.

Il video è stato oggetto di attacchi da parte di coloro che non sopportano la cantante, culminando in una serie di commenti offensive, alcuni dei quali addirittura volgari, diretti a Angelina.

La maggior parte delle critiche rivolte a Mango riguardavano il suo stile, ma alcune delle critiche erano indirizzate anche al suo canto. Alcuni hanno perfino suggerito che la vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo cambiasse professione, definendola “ridicola”.

Gianmarco Petrelli, ex ballerino di Amici, ha dovuto affrontare brutalità online in seguito alla sua performance ai Tim Music Awards. Ancora più sconvolgente è il fatto che Petrelli non ha potuto trascurare la cruda realtà di tale situazione. Di recente, ha scelto di usare i suoi profili su vari social network per concentrarsi su ciò che è accaduto e far luce sull’intensità dei commenti che gli utenti hanno postato sotto il video della sua esibizione.

Nelle sue storie di Instagram, Petrelli ha iniziato esponendo alcuni dei commenti ricevuti, senza prendersi la briga di celare i nomi di coloro che li hanno scritti. Ha concluso esprimendo i suoi sentimenti personali rispetto a ciò che è successo: “Sono numerosi i commenti che provengono da persone adulte che hanno figli e nipoti. Se qualcuno di voi si riconosce in queste parole, l’educazione che avete ricevuto e che trasmettete ai vostri cari non dovrebbe scolorire quando si tratta di ‘opinioni’ sul web. […] I social non vi hanno giovato. Assolutamente no.”

Queste parole accurate e penetranti hanno messo a nudo l’ambiguo potenziale della rete, che può essere una mina vagante. Non è la prima volta che accade una situazione simile, ma ciò che è ancora più grave è che queste figure “eroiche” online spesso aggrediscono le persone più vulnerabili, insultandole e trasformando la loro vita in un vero e proprio tormento.

Questo dovrebbe essere un ulteriore motivo per fermarci e riflettere sulla direzione che la nostra società sta seguendo.