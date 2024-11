Angelo Madonia fuori dal cast di Ballando con le Stelle: una decisione senza precedenti nelle 19 edizioni del programma di Milly Carlucci. Arriva la replica del ballerino sui social.

Il ‘licenziamento’ di Madonia è avvenuto subito dopo lo scontro con la giurata Selvaggia Lucarelli. Nella scorsa puntata, infatti, i due avevano avuto un battibecco, scatenato dalla battuta di Lucarelli sul miglioramento in pista di Pellegrini, subito dopo l’eliminazione della fidanzata del ballerino, Sonia Bruganelli.

Ad annunciare l’uscita di Madonia dal cast di Ballando con le Stelle è stato lo stesso programma, attraverso una nota ufficiale. La Rai ha motivato la fine del rapporto con un laconico “divergenze professionali“. Nelle ultime ore è arrivata la replica del ballerino:

“Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. E per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro“.