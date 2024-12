Il racconto di Angelo Madonia

Durante la puntata di Domenica In, andata in onda su Rai 1, Angelo Madonia ha condiviso dettagli inediti riguardo al suo abbandono da Ballando con le stelle. L’ex maestro di ballo ha rivelato che la sua uscita dal programma non è stata causata da distrazioni, come si era ipotizzato, ma da un atteggiamento che non era in linea con le aspettative della produzione. Madonia ha chiarito che la sua decisione di rispondere ai giudici ha avuto un peso significativo nella sua uscita.

Le parole di Madonia sulla sua esperienza

Il ballerino ha espresso la sua sorpresa per il modo in cui è stata gestita la situazione. “Se fossi stato un professionista distratto, non avrei ricevuto voti alti nelle ultime puntate”, ha affermato. Madonia ha sottolineato che il suo lavoro con Federica Pellegrini era andato bene e che non c’erano stati conflitti tra di loro. La sua delusione maggiore è stata non essere stato menzionato nella finale, nonostante il contributo significativo che aveva dato al programma.

Un addio inaspettato

Madonia ha raccontato di essere stato convocato dalla produzione, dove gli è stata comunicata la decisione di interrompere il suo rapporto lavorativo. “Non me l’aspettavo, soprattutto perché non avevo commesso nulla di grave”, ha dichiarato. La sua reazione è stata di rispetto verso la decisione, anche se ha espresso il desiderio di essere riconosciuto per il lavoro svolto. La sua esperienza a Ballando con le stelle si è conclusa in un modo che non si aspettava, lasciando un segno nel suo percorso professionale.