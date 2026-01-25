Anguillara: Ritrovati i Corpi dei Genitori di Claudio Carlomagno

Una tragedia ha colpito Anguillara, dove i corpi di Pasquale Carlomagno e della moglie Maria Messineo sono stati rinvenuti nella loro abitazione. Questo drammatico evento si è verificato a pochi giorni dall’arresto del loro figlio Claudio, accusato dell’omicidio della moglie, Federica Torzullo. La comunità è profondamente scossa e le indagini proseguono per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Il ritrovamento dei corpi

Il rinvenimento dei coniugi Carlomagno è avvenuto grazie all’allerta lanciata da una zia, preoccupata per l’assenza della sorella di Claudio. Maria Messineo, che aveva l’abitudine di comunicare con la famiglia due volte al giorno, non si era fatta sentire, generando sospetti. Quando i carabinieri sono intervenuti presso la loro villetta in via Tevere, hanno trovato i due genitori impiccati nel giardino, uno accanto all’altro, in una scena che ha lasciato tutti senza parole.

Le reazioni della comunità

Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno, ha espresso profondo dispiacere per la perdita dei coniugi, definendoli “persone veramente brave”. La comunità locale ha manifestato il proprio cordoglio, evidenziando il dolore e la confusione che circondano questo evento. Le domande sono molte e le risposte sembrano ancora lontane.

Eventi recenti e contesto familiare

Solo cinque giorni prima del tragico ritrovamento, Maria Messineo aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara Sabazia. Questo gesto potrebbe essere stato influenzato dalla recente vicenda familiare. Pasquale Carlomagno, marito di Maria, lavorava con Claudio e, alla luce degli eventi, la sua testimonianza potrebbe offrire ulteriori elementi per le indagini.

Un messaggio inquietante

Durante il sopralluogo nella villa, gli inquirenti hanno trovato un biglietto che sembra essere stato scritto dai coniugi e indirizzato al loro altro figlio. In questo messaggio potrebbero esserci spiegazioni sulle motivazioni del loro tragico gesto. Le autorità competenti, in particolare i magistrati della procura di Civitavecchia, stanno cercando di fare chiarezza su questa complessa situazione familiare.

Il contesto del reato

Claudio Carlomagno, attualmente detenuto a Civitavecchia, è accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo in un contesto di violenza domestica. Secondo le dichiarazioni dell’uomo, il delitto è avvenuto durante una lite riguardante l’affidamento del loro figlio. La confessione di Claudio include dettagli inquietanti, tra cui l’ammissione di aver seppellito il corpo della moglie e di aver distrutto il suo cellulare dopo il delitto.

Indagini in corso

La procura ha avviato un’autopsia sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, per confermare l’ipotesi di suicidio. Gli esami potrebbero fornire ulteriori informazioni utili alle indagini, che continuano a scandagliare le intricate dinamiche familiari che hanno portato a questi tragici eventi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire una cronologia degli eventi e di chiarire le misteriose circostanze che hanno preceduto la morte dei coniugi.

Questa vicenda segna una ferita profonda nella comunità di Anguillara, evidenziando le complessità e le tragedie che possono celarsi dietro le facciate delle famiglie. Con il procedere delle indagini, si spera che possano emergere verità in grado di dare un senso a questa dolorosa storia.